Джокович одержал 25-ю победу подряд на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович в 13-й раз в своей карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.

В 1/8 финала третья ракетка мира обыграл голландца Тима ван Рейтховена (6:2, 4:6, 6:1, 6:2). Эта победа стала для Джоковича 25-й подряд на турнире. Такое удавалось только Бьорну Боргу, Питу Сампрасу и Роджеру Федереру.

В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером.

Джокович является шестикратным победителем Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021).