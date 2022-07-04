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Сегодня, 01:54

Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в 1/8 финала Уимблдона над голландцем Тимом ван Рейтховеном (6:2, 4:6, 6:1, 6:2).

«Никогда раньше с ним не встречался, и он своего рода новое лицо в туре. Я знал, что это будет нелегко с такой подачей, большим талантом, отличным ударом, мощным форхендом, он может принести много проблем. Мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к его темпу», — приводит слова Джоковича Reuters.

В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером.

Wimbledon
Новак Джокович
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