Джокович обыграл ван Рейтховена и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала Уимблдона обыграл голландца Тима ван Рейтховена со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Серб сделал 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. На счету голландца 20 эйсов, 5 ошибок на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.
В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины. Одиночный разряд. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды) — 6:2, 4:6, 6:1, 6:2
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