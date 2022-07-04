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Сегодня, 00:44

Джокович обыграл ван Рейтховена и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала Уимблдона обыграл голландца Тима ван Рейтховена со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Серб сделал 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. На счету голландца 20 эйсов, 5 ошибок на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды) — 6:2, 4:6, 6:1, 6:2

Wimbledon
Новак Джокович
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