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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович оценил выход Карацева из квалификации в полуфинал Australian Open

13:49
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игру россиянина Аслана Карацева в полуфинале Australian Open (6:3, 6:4, 6:2).

«Нужно поздравить Карацева. Дебютант турнира «Большого шлема» прошел в полуфинал турнира из квалификации, это серьезный успех, молодец!» — сказал Джокович после матча.

В финале турнира Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

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