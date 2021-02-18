Джокович оценил выход Карацева из квалификации в полуфинал Australian Open
13:49
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игру россиянина Аслана Карацева в полуфинале Australian Open (6:3, 6:4, 6:2).
«Нужно поздравить Карацева. Дебютант турнира «Большого шлема» прошел в полуфинал турнира из квалификации, это серьезный успех, молодец!» — сказал Джокович после матча.
В финале турнира Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).
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