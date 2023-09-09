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Джокович обыграл Шелтона и в 10-й раз вышел в финал US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Бена Шелтона в полуфинале US Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (6:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты.

2-я ракетка мира Джокович 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнтов из 14. На счету 47-й ракетки мира Шелтона 5 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Джокович в 10-й раз вышел в финал US Open и в 35-й раз на турнирах «Большого шлема». Трижды он выигрывал Открытый чемпионат США.

В финале турнира 36-летний серб сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 6:2, 6:3

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Новак Джокович
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