Джокович обыграл Фучовича и вышел в полуфинал Уимблдона
18:02
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде. В 1/4 финала он обыграл венгра Мартона Фучовича (6:3, 6:4, 6:4).
Матч продолжался 2 часа 19 минут. Джокович сделал четыре эйса при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника пять эйсов, пять двойных и один успешный брейк-пойнт.
Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Денис Шаповалов (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:3, 6:4, 6:4
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