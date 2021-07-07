Джокович обыграл Фучовича и вышел в полуфинал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде. В 1/4 финала он обыграл венгра Мартона Фучовича (6:3, 6:4, 6:4).

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Джокович сделал четыре эйса при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника пять эйсов, пять двойных и один успешный брейк-пойнт.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Денис Шаповалов (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:3, 6:4, 6:4