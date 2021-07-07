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Новак Джокович: «И Хачанов, и Шаповалов выглядят хорошо — победит сильнейший»

18:20
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после победы над венгром Мартоном Фучовичем (6:3, 6:4, 6:4) в четвертьфинале Уимблдона. Также он ответил на вопрос о будущем сопернике. В полуфинале серб сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Денис Шаповалов (Канада).

«Это был солидное выступление, — сказал Джокович в интервью после матча. — Я очень хорошо начал. У меня был хороший первый сет. Я контролировал игру до конца, во втором и третьем сете мне хватило одного брейка, чтобы закрыть партии. Доволен своей игрой.

Надо отдать должное Фучовичу, он отлично сражался. Он сыграл пять сетов (с Рублевым — Прим. «СЭ»), но это не помешало ему хорошо сыграть сегодня. Хачанов или Шаповалов? Они оба хорошо выглядят. Победит сильнейший

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после победы над венгром Мартоном Фучовичем (6:3, 6:4, 6:4) в четвертьфинале Уимблдона. Также он ответил на вопрос о будущем сопернике. В полуфинале серб сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) - Денис Шаповалов (Канада).

«Это был солидное выступление, - сказал Джокович в интервью после матча. - Я очень хорошо начал.  У меня был хороший первый сет. Я контролировал игру до конца, во втором и третьем сете мне хватило одного брейка, чтобы закрыть партии.  Доволен своей игрой.

Надо отдать должное Фучовичу, он отлично сражался.  Он сыграл пять сетов (с Рублевым – Прим. «СЭ»), но это не помешало ему хорошо сыграть сегодня. Хачанов или Шаповалов? Они оба хорошо выглядят. Победит сильнейший».

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Евгений Петров все материалы автора

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