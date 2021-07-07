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Веснина назвала очень важной победу в третьем раунде Уимблдона

00:23
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Россиянка Елена Веснина поделилась эмоциями от выхода в 1/4 финала Уимблдона в женском парном разряде. В паре с Вероникой Кудерметовой в третьем раунде они обыграли американок Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли — 7:6 (7:0), 4:6, 6:3.

«Четвертьфинал Уимблдона с Кудерметовой. Невероятная атмосфера на центральном корте и очень важная победа против молодой и перспективной американской пары. Спасибо за поддержку», — написала Веснина в Instagram.

В четвертьфинале им будет противостоять чешская пара Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

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Евгений Козинов все материалы автора

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