Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями перед предстоящим полуфиналом Roland Garros против 13-кратного победителя Открытого чемпионата Франции Рафаэля Надаля.

«Это совершенно уникальный матч, — цитирует Джоковича Atptour.com. — Прямо скажу: нет испытания сложнее, чем встреча с Надалем на грунте, на финальных стадиях «Большого шлема», на корте, где он добивался таких успехов. Сложнее не придумать.

Конечно, в каждом нашем матче есть особое напряжение, дополнительные ожидания. Когда выходишь с ним на корт, настроение совсем иное. Но поэтому наше соперничество получилось историческим».

Джокович подчеркнул, что Надаль является его главным соперником в карьере, от противостояние с которым он становиться только сильнее.

«Борьба с Рафой и Роджером сделала меня сильнее, позволила мне понять, в чем мне нужно прибавить, чтобы выйти на тот уровень, на котором они находились, когда я начинал профессионально играть. Наверное, я назову Рафу главным соперником в моей карьере.

Но качество тенниса, которое я показывал последние три-четыре недели на грунте — в Риме, Белграде и здесь, — добавляет мне хороших ощущений. Я уверен в себе. Верю, что могу выиграть. Иначе меня бы здесь не было. Мы проведем отличную битву» , - заявил серб.

Джокович и Надаль сыграют в 58-й раз в карьере (29:28 в пользу серба) и девятый — на Roland Garros (7:1 в пользу испанца).