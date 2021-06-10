Джокович жалеет, что не смог завершить матч с Берреттини в трех сетах

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Roland Garros против итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5).

«Да, я доволен, — сказала Джокович в эфире канала Eurosport 1. — Понятно, что были разные условия. Сначала с болельщиками, потом без. Конечно, зрители придавали энергии и мотивации. Вечерняя сессия со зрителями — это был особенный момент.

Нужно признать, что это был очень сложный матч. Я очень доволен. Жалею только, что не смог закончить матч в трех партиях. Понятно, что это была большая битва. Я доволен многими компонентами, это относится и к моей подаче».

Матч продолжался три часа и 32 минуты. По ходу игры болельщикам пришлось покинуть трибуны из-за комендантского часа. В полуфинале Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.