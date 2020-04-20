Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
09:35
Сербский теннисист Новак Джокович высказал недоверие к идее обязательной вакцинации от коронавируса.
— Лично я против вакцинации и не хотел бы, чтобы кто-то заставлял меня сделать вакцину для переездов, — приводит слова Джоковича Reuters, которые тот произнес в чате Facebook с несколькими спортсменами-соотечественниками. — А что произойдет, если это будет обязательно? Мне придется принять решение. У меня есть свои мысли по этому вопросу, и я не знаю, изменятся ли они на каком-то этапе.
По последним данным, в мире короанвирусом заболели уже 2 407 699 человек. От болезни скончались 165 093 человека.
В Сербии зафиксировано 6 318 случаев выявления коронавируса.
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