Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович высказал недоверие к идее обязательной вакцинации от коронавируса.

— Лично я против вакцинации и не хотел бы, чтобы кто-то заставлял меня сделать вакцину для переездов, — приводит слова Джоковича Reuters, которые тот произнес в чате Facebook с несколькими спортсменами-соотечественниками. — А что произойдет, если это будет обязательно? Мне придется принять решение. У меня есть свои мысли по этому вопросу, и я не знаю, изменятся ли они на каком-то этапе.

По последним данным, в мире короанвирусом заболели уже 2 407 699 человек. От болезни скончались 165 093 человека.

В Сербии зафиксировано 6 318 случаев выявления коронавируса.