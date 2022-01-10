Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович 10 января даст специальную пресс-конференцию

14:02
Теги:

Отец Новака Джоковича Срджан сообщил, что первая ракетка мира сегодня, 10 января, проведет пресс-конференцию. Она состоится ориентировочно в 16.00 по московскому времени, информирует BBC.

Джокович-старший сказал, что его сын по видеосвязи подключится к пресс-конференции, которую семья проведет в Белграде.

Ранее 10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в Австралию. При этом отмечалось, что министр иммиграции и гражданства имеет возможность выдворить спортсмена из страны своим личным решением.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
В бундестаге ответили на угрозу посла Украины из-за отказа ФРГ продать оружие
0
Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности