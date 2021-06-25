Дьяченко победила украинку Калинину и вышла в основную сетку Уимблдона
15:29
Российская теннисистка Виталия Дьяченко в финале квалификации Уимблдона обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Россиянка сделала 2 эйса, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.
Дьяченко вышла в основную сетку Уимблдона. Ее лучший результат на турнире — 3-й раунд в 2018 году.
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