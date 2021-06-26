Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева над Сэмом Куэрри в финале турнира ATP на Мальорке (6:4, 6:2).

«Победа на этом турнире поможет психологически Медведеву на предстоящем шлеме. В эйфорию ни нам, ни Дане впадать не нужно. Нужно учитывать то, что таких легких соперников, как в Испании, на турнире Большого шлема будет мало. Молодец, что выиграл свой первый турнир на траве, но на Уимблдоне будет совершенно другая история, там матчи состоят из пяти сетов, произойти может все что угодно. В первом круге у Дани будет очень серьезный соперник. Штруфф уже обыграл Медведева две недели назад в двух сетах, поэтому радужных перспектив перед Уимблдоном строить не нужно», — сказал Кафельников «СЭ».

В первом круге Уимблдона Медведев сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля. Призовой фонд составляет более 40 миллионов евро.