Павлюченкова сыграет с румынкой Богдан в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с румынкой Аной Богдан в первом круге Уимблдона. Жеребьевка турнира прошла сегодня, 25 июня.

29-летняя Павлюченкова на недавнем Открытом чемпионате Франции дошла до финала, где проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчикове — 1:6, 6:2, 4:6.

Также своих соперников узнали и другие российские теннисистки. Анна Блинкова сыграет с венгеркой Тимей Бабош, Дарья Касаткина — с румынкой Патрисией-Марией Циг, Елена Веснина — с итальянкой Мартиной Тревизан, Анастасия Потапова — с хорваткой Донной Векич.

Людмила Самсонова начнет турнир встречей с эстонкой Кайей Канепи, Вероника Кудерметова — со швейцаркой Викторией Голубич, Вера Звонарева — с чешкой Мари Боузковой, Варвара Грачева — с хорваткой Петрой Мартич, Екатерина Александрова — с немкой Лаурой Зигемунд.

Россиянка Светлана Кузнецова и белоруска Арина Соболенко встретятся с победительницами квалификации.

Последним победителем Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая победила в 2019 году. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.

Соревнования пройдут в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля. Призовой фонд турнира составляет более 40 миллионов евро.