Дмитриева объяснила поражение Соболенко в финале US Open нервным срывом

18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» поражение белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале US Open от американки Коко Гауфф (6:2, 3:6, 2:6).

«Считаю, что у Арины был нервный срыв, который лишил ее возможности выиграть этот чемпионат. Она победила очень легко в первом сете, ее соперница была растеряна, не уверена в себе. Было ощущение, что еще одно маленькое усилие, и Соболенко станет чемпионкой. При том, что Гауфф ошибалась в первом же гейме второго сета, и вообще все шансы у Соболенко были. Но она потеряла совершеннейший контроль над собой, над своими ударами, действовала нерационально, резко била по аутам. На мой взгляд, это большая ее ошибка. Затем она пыталась взять себя в руки, но уже было поздно», — сказала Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

19-летняя Гауфф впервые выиграла турнир «Большого шлема». Всего на счету американки шесть титулов в карьере.