Директор Roland Garros прокомментировал ситуацию с Осакой

Бывший теннисист и директор Roland Garros Ги Форже рассказал, что руководство турнира не догадывалось о проблемах Наоми Осаки, а когда они узнали о них, то даже агент японки не знал о деталях происходящего.

Ранее Осака была оштрафована за отказ выйти в медиа-день к журналистам, после чего снялась с чемпионата. Позже стало известно, что спортсменка переживала психологические проблемы.

«Когда мы узнали о проблеме, то попытались связаться с ней, поговорить с ее агентом, но не смогли, — цитирует Форже Tennis Majors. — Ее агент тоже не знал, как реагировать. Мы хотели защитить Наоми и поставить ее в известность. Штраф в 15 тысяч евро был не высшей мерой. Мы просто хотели дать ей понять, что не хотим сразу переходить к максимальной сумме, и не хотим сразу исключать ее.

Независимо от того, кем бы ни был игрок, если он не приходит и не говорит о своих чувствах, одержал победу или проиграл, то это может быть воспринято как неуважение. Санкция, штраф — это сигнал всем теннисистам: вы должны предстать перед СМИ. Все турниры «Большого шлема» объединились, потому что посчитали это важным.

Форже отметил, что они уже общались с теннисисткой и отношения между ней и руководством турнира налажены.

«Сейчас она сказала, что чувствует себя гораздо лучше и сожалеет о случившемся, — добавил Форже. — Мы тоже сожалеем об этом. С нетерпением ждем ее выступления на Уимблдоне и надеемся увидеть ее в отличной форме».

Неделю назад Осака отказалась от участия на турнире WTA в Берлине.