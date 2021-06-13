Джокович обыграл Циципаса в финале Roland Garros

Победителем Roland Garros-2021 в мужском одиночном разряде стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

Матч продолжался четыре часа и 12 минут. Джокович сделал пять эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах из 16. У его соперника — 14 эйсов, четыре двойные и три успешных брейка из восьми.

Серб первым в Открытую эру выиграл все четыре турнира «Большого шлема» по два раза. Для него это вторая победа на Roland Garros. Впервые он победил в 2016-м году. Также в активе 34-летнего теннисиста девять титулов на Australian Open, пять — на Уимблдоне и три — на US Open.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4