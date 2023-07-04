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Сегодня, 17:24

Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Елена Рыбакина.
Фото AFP

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Шелби Роджерс в первом круге Уимблдона — 4:6, 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 45 минут.

Во втором круге действующая чемпионка Уимблдона встретится с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Нао Хибино (Япония).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Шелби Роджерс (США) — 4:6, 6:1, 6:2

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
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