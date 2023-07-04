Алькарас обыграл Шарди и вышел во второй круг Уимблдона
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Уимблдона.
В матче первого круга 20-летний спортсмен обыграл француза Жереми Шарди — 6:0, 6:2, 7:5.
Встреча продлилась 1 час 55 минут. Алькарас сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Шарди 1 эйс, 10 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Во втором круге турнира Алькарас сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Жереми Шарди (Франция) — 6:0, 6:2, 7:5
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