Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:54

Демин и Корнеева вышли в четвертьфинал юниорского Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские теннисисты Ярослав Демин и Алина Корнеева пробились в 1/4 финала юниорского Уимблдона.

Демин обыграл в 1/8 финала турнира француза Антуана Гибодо — 6:3, 3:6, 6:1. Игра продолжалась 1 час 54 минуты. В следующей стадии Демин встретится с победителем матча Томаш Беркета (Польша) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика).

Корнеева переиграла Грету Греко Люччину из Италии — 6:3, 6:2. Игра продлилась 1 час 4 минуты. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей пары Тайла Престон (Австралия) — Эна Коике (Япония).

Теннис
Уимблдон
Алина Корнеева
1
Читайте также
Хоккеист СКА канадец Лайпсик намерен получить российское гражданство
«Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
США разозлились из-за недовольства Зеленского по поводу решения НАТО по Украине
МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Соболенко выиграла первый сет. Медведев ждет выхода на корт. Онлайн-трансляция среды на Уимблдоне
Джокович: «Не хочу показаться высокомерным, но я считаю себя фаворитом Уимблдона»
Ольховский: «Если Рублев продолжит так играть, то сможет выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»
Мирру обвинили в лайках под постами Лепса. Антироссийская истерика в британских СМИ
Тарпищев заявил, что Медведев должен выйти в полуфинал Уимблдона
Свентек — о поражении от Свитолиной: «Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова считает, что Медведев победит Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона
Новости
RSS RSS
Все новости