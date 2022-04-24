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Сегодня, 13:28

Касаткина — об отстранении россиян от Уимблдона: «Человеческая жизнь намного важнее»

Дарья Касаткина прокомментировала отстранение россиян от Уимблдона
Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Мы игроки, разочарованы тем, что не сможем принять участие в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят куда более важные и масштабные вещи. Человеческая жизнь намного важнее», — цитирует Касаткину Sportschau.

Ранее против этого выступили ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Джоковичем, и другие.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Источник: https://www.sportschau.de/index.html
Теннис
Дарья Касаткина
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