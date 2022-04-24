Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Мы игроки, разочарованы тем, что не сможем принять участие в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят куда более важные и масштабные вещи. Человеческая жизнь намного важнее», — цитирует Касаткину Sportschau.

Ранее против этого выступили ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Джоковичем, и другие.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).