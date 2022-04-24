В Госдуме назвали Джоковича сильным парнем после повторной поддержки российских и белорусских теннисистов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на повторное высказывание первой ракетки мира Новака Джоковича в защиту российских теннисистов.

«Джокович является одним из самых сильных теннисистов современности. Не только он, но и разные федерации, тренеры, игроки заявляют о несправедливости отстранения россиян от международных соревнований. Это идет во вред зрелищности любого турнира, в том числе Уимблдона. Джокович совершенно правильно говорит, что спортсмен не должен быть заложником любой ситуации. Новак в отличие от многих других спортсменов просто сильный парень, который не побоялся высказать свою позицию и попасть под наковальню. Знаю, что на него в соцсетях обрушились сотни злых оппонентов, которые пытаются к чем-то там призвать. А Джокович просто переживает за своих товарищей по турниру, по теннису», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Ассоциация лаун-тенниса Великобритании запретила российским и белорусским теннисистам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

Это решение также осудили ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA) и другие.

Сегодня, 24 апреля, сербский теннисист Новак Джокович сыграет в финале ATP-250 в Белграде (Сербия) против россиянина Андрея Рублева. Начало матча — в 15:00 по московскому времени.