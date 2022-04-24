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Сегодня, 14:40

Ольховский считает малыми шансы на бойкотирование Уимблдона из-за санкций по отношению к россиянам

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера теннисиста Новака Джоковича Николы Пилича.

«Вероятность того, что турнир будут бойкотировать, мала. Сейчас игроки не так сплочены между собой, чтобы кто-то ради кого-то стал пропускать выгоду и такие турниры. Может ли последовать наказание за высказывание в поддержку наших спортсменов? Думаю, что такого не будет», — сказал Ольховский «СЭ».

Ранее Никола Пилич высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. Бывший тренер Новака Джоковича заявил, что турнир могут бойкотировать из-за отсутствия российских спортсменов.

Теннис
Андрей Ольховский
Новак Джокович
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