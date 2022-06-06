Дарья Касаткина подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своей соцсети опубликовала новый пост. На «Ролан Гаррос», завершившийся 5 июня, спортсменка дошла до полуфинала, проиграв Иге Свентек.

«Грунтовый сезон закончен. Насладилась шестью неделями турниров в прекрасной Европе. Спасибо моей команде за поддержку и незабываемые воспоминания. Люблю вас ребята. В нетерпении жду большего», — написала Касаткина.

Напомним, Дарья Касаткина отыграла сразу восемь мест в рейтинге WTA. На данный момент она занимает 12-е место.