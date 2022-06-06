Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:16

Лэйвер поздравил Надаля с победой на «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 83-летний Род Лэйвер прокомментировал победу Рафаэля Надаля на турнире «Ролан Гаррос» в социальных сетях.

«Поздравляю Рафаэля Надаля: 14 титулов Открытого чемпионата Франции и 22 титула турниров «Большого шлема». Безупречное выступление завершило изнурительные две недели. Надеюсь, ты сейчас возьмешь небольшой отдых. На полпути к «Шлему!» — говорится в социальных сетях Лэйвера.

5 июня 36-летний Надаль обыграл в финале турнира «Ролан Гаррос» 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0).

Теннис
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарья Касаткина подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости