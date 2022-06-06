Лэйвер поздравил Надаля с победой на «Ролан Гаррос»

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 83-летний Род Лэйвер прокомментировал победу Рафаэля Надаля на турнире «Ролан Гаррос» в социальных сетях.

«Поздравляю Рафаэля Надаля: 14 титулов Открытого чемпионата Франции и 22 титула турниров «Большого шлема». Безупречное выступление завершило изнурительные две недели. Надеюсь, ты сейчас возьмешь небольшой отдых. На полпути к «Шлему!» — говорится в социальных сетях Лэйвера.

5 июня 36-летний Надаль обыграл в финале турнира «Ролан Гаррос» 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0).