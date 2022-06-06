Надаль обратился к болельщикам после победы в финале «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих соцсетяъ обратился к болельщикам после победы в финале «Ролан Гаррос». Спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0.
«Очень-очень счастлив! Большое спасибо! Всем моим поклонникам по всему миру — спасибо», — написал Надаль.
Также испанец пожелал всего наилучшего Касперу Рууду.
Надаль выиграл турнир «Большого шлема» в 22-й раз в карьере и стал самым возрастным победителем в истории «Ролан Гаррос».
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