Надаль обратился к болельщикам после победы в финале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих соцсетяъ обратился к болельщикам после победы в финале «Ролан Гаррос». Спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

«Очень-очень счастлив! Большое спасибо! Всем моим поклонникам по всему миру — спасибо», — написал Надаль.

Также испанец пожелал всего наилучшего Касперу Рууду.