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Сегодня, 08:49

Надаль обратился к болельщикам после победы в финале «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих соцсетяъ обратился к болельщикам после победы в финале «Ролан Гаррос». Спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

«Очень-очень счастлив! Большое спасибо! Всем моим поклонникам по всему миру — спасибо», — написал Надаль.

Также испанец пожелал всего наилучшего Касперу Рууду.

Надаль выиграл турнир «Большого шлема» в 22-й раз в карьере и стал самым возрастным победителем в истории «Ролан Гаррос».

Теннис
Рафаэль Надаль
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