Каливод считает, что у Медведева и Синнера равные шансы выиграть Australian Open

Заслуженный тренер России Александр Каливод считает, что российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер имеют равные шансы на победу в финальном матче Australian Open.

«Медведев играл долго, это не то, как Синнер совершенно легко разобрался с Джоковичем. При этом Даня после матча не был изможденным, так что я думаю, он восстановится к финалу. Я не считаю Синнера фаворитом, думаю шансы на победу будут равны. Мне кажется, сам Синнер не считает себя фаворитом, он не зазнайка и не чувствует явного превосходства над соперниками», — приводит слова Каливола ТАСС.

27-летний Медведев в полуфинале встретился с немцем Александром Зверевым и смог одержать победу, несмотря на проигрыш первых двух сетов (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.