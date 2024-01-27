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Сегодня, 14:26

Каливод считает, что у Медведева и Синнера равные шансы выиграть Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Каливод считает, что российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер имеют равные шансы на победу в финальном матче Australian Open.

«Медведев играл долго, это не то, как Синнер совершенно легко разобрался с Джоковичем. При этом Даня после матча не был изможденным, так что я думаю, он восстановится к финалу. Я не считаю Синнера фаворитом, думаю шансы на победу будут равны. Мне кажется, сам Синнер не считает себя фаворитом, он не зазнайка и не чувствует явного превосходства над соперниками», — приводит слова Каливола ТАСС.

27-летний Медведев в полуфинале встретился с немцем Александром Зверевым и смог одержать победу, несмотря на проигрыш первых двух сетов (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/19833881
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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