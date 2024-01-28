Селиваненко: «Даниил отдал всего себя, но сегодня был день Янника»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от итальянского теннисиста Янника Синнера (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6) в финале Australian Open.

«Потрясающий по напряжению и уровню игры финал. Даниил отдал всего себя на корте, провел на высочайшем уровне первые два сета, но в итоге сегодня был день Янника», — сказал Селиваненко «СЭ».

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.