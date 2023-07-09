Медведев — о Мирре Андреевой: «То, что она делает в 16 лет, просто невероятно»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о результатах 16-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

«Мы мало общались. Когда мы видимся, то здороваемся или я поздравляю ее с победой. Я бы сказал, что мы не знаем друг друга на личном уровне. Я смотрел не так много ее матчей, но некоторые видел. То, что она делает в 16 лет, просто невероятно. Одно дело — хорошо играть и другое — так выигрывать матч за матчем. Она прошла квалификацию уже на многих турнирах, далеко пробилась», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также третья ракетка мира заявил, что Мирра подает большие надежды.

«Это потрясающе, и именно поэтому Алькарас, Синнер, Руне тоже потрясающие. В молодом возрасте можно сотворить сенсацию, можно обыграть топов, но далеко пройти на этих турнирах очень сложно. Сейчас она подает большие надежды, но кто знает. Надеюсь, она продолжит так играть, будет все дальше и дальше проходить на «Больших шлемах», Мастерсах и лучших турнирах», — сказал Медведев.

Матч третьего круга Уимблдона между Анастасией Потаповой и Миррой Андреевой запланирован на сегодня, 9 июля.

Медведев в третьем круге обыграл венгра Мартона Фучовича — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал он поборется с Иржи Легечка (Чехия).