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Анастасия Потапова — Мирра Андреева: 16-летняя россиянка возьмет реванш у более опытной соотечественницы?

Прогноз на матч Уимблдона Анастасия Потапова — Мирра Андреева 8 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Мирра Андреева на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press

8 июля в третьем круге Уимблдона встретятся теннисистки из России — Анастасия Потапова и Мирра Андреева. Матч начнется не раньше 13.00 по московскому времени, пока более опытная Потапова ведет в личном противостоянии (1:0). В России турнир не показывают.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Анастасия имеет небольшое преимущество: на ее успех можно поставить с коэффициентом 1.74, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш 16-летней Андреевой предложен за 2.12 (45%).

Считаете, что в четвертый раунд выйдет Потапова? Ставка в 1000 рублей на 22-летнюю россиянку при благоприятном результате принесет 1740 рублей.

Наиболее вероятный исход встречи — сухая победа Анастасии 2:0, такой итог можно взять за 2.60. Триумф Андреевой с таким же счетом доступен за чуть большие 3.20.

Букмекеры действительно считают, что поединок не затянется дольше двух сетов. Тотал больше 2.5 сетов оценен в 2.26, а вот ТМ 2.5 — за вполне реалистичные 1.59.

Также предложены рынки на викторию любой из девушек с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дана за 1.86, Ф2(1.5) — за 1.95;

• Ф2(-1) идет за 2.28, Ф1(1) — за 1.60.

Ждете упорного противостояния? Поставить на то, что в матче случится хотя бы один тай-брейк, можно за 3.17. Обратный рынок доступен за 1.32.

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Прогноз и ставка на матч Уимблдона Анастасия Потапова — Мирра Андреева

16-летняя теннисистка отлично стартовала на Уимблдоне: в первом раунде в трех сетах обыграла 65-ю ракетку мира китаянку Сиюй Ван, во втором — всухую вынесла одиннадцатую ракетку мира чешку Барбору Крейчикову. Потапова тоже показывает хорошую игру и в первых двух раундах не отдала ни одного сета. Обе девушки уверенно выступают на траве: Анастасия в 2023-м выдала 83% побед на этом покрытии, Мирра — 100%. Вероятно, спортсменки покажут интересное противостояние, которое может затянуться. К тому же единственная встреча россиянок закончилась в трех сетах.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.26.

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