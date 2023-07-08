Анастасия Потапова — Мирра Андреева: 16-летняя россиянка возьмет реванш у более опытной соотечественницы?
8 июля в третьем круге Уимблдона встретятся теннисистки из России — Анастасия Потапова и Мирра Андреева. Матч начнется не раньше 13.00 по московскому времени, пока более опытная Потапова ведет в личном противостоянии (1:0). В России турнир не показывают.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Анастасия имеет небольшое преимущество: на ее успех можно поставить с коэффициентом 1.74, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш 16-летней Андреевой предложен за 2.12 (45%).
Считаете, что в четвертый раунд выйдет Потапова? Ставка в 1000 рублей на 22-летнюю россиянку при благоприятном результате принесет 1740 рублей.
Наиболее вероятный исход встречи — сухая победа Анастасии 2:0, такой итог можно взять за 2.60. Триумф Андреевой с таким же счетом доступен за чуть большие 3.20.
Букмекеры действительно считают, что поединок не затянется дольше двух сетов. Тотал больше 2.5 сетов оценен в 2.26, а вот ТМ 2.5 — за вполне реалистичные 1.59.
Также предложены рынки на викторию любой из девушек с учетом форы:
• Ф1(-1.5) дана за 1.86, Ф2(1.5) — за 1.95;
• Ф2(-1) идет за 2.28, Ф1(1) — за 1.60.
Ждете упорного противостояния? Поставить на то, что в матче случится хотя бы один тай-брейк, можно за 3.17. Обратный рынок доступен за 1.32.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Анастасия Потапова — Мирра Андреева
16-летняя теннисистка отлично стартовала на Уимблдоне: в первом раунде в трех сетах обыграла 65-ю ракетку мира китаянку Сиюй Ван, во втором — всухую вынесла одиннадцатую ракетку мира чешку Барбору Крейчикову. Потапова тоже показывает хорошую игру и в первых двух раундах не отдала ни одного сета. Обе девушки уверенно выступают на траве: Анастасия в 2023-м выдала 83% побед на этом покрытии, Мирра — 100%. Вероятно, спортсменки покажут интересное противостояние, которое может затянуться. К тому же единственная встреча россиянок закончилась в трех сетах.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.26.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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