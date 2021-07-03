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Чесноков — о победе Медведева: «Хорошо, что он прошел такой матч, и у него не сдали нервы»

23:14
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Бывший теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу Даниила Медведева в матче третьего круга Уимблдона над Марином Чиличем (6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2).

«Матч был непростой, противник не давал раскрыться Медведеву, как в предыдущих матчах. Даниил играл невероятно здорово и уверенно. Я даже не представлял, что он может проиграть Чиличу два сета. Но первых два сета Чилич очень уверенно сыграл. Я был невероятно удивлен его игрой. Но перелом наступил в третьем сете. Я не знаю, почему Чилич начал делать столько ошибок, которые он изначально не делал. Он играл чисто и уверенно. Медведев к финалу должен стать более аккуратным и надежным. На «Ролан Гаррос» он тоже не проходил дальше первого круга. Но он все-таки игрок высокого уровня и должен показывать стабильность, проходить до четвертьфинала. Медведев может хорошо играть на траве», — сказал Чесноков «СЭ».

Также Чесноков оценил дальнейшие шансы Медведева на Уимблдоне — в следующем круге он встретится с Хубертом Хуркачем.

«Это хорошо, что он провел такой матч, и у него не сдали нервы. Я думаю, что в следующем матче он исправит все ошибки, которые были сегодня. Медведев будет играть надежнее, эффективнее, интереснее и даже прогрессивнее. Судя по тому, что я сейчас вижу, в следующем круге ему должно быть легче», — добавил Чесноков.

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