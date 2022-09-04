Медведев — Кирьос: где и во сколько смотреть матч четвертого раунда US Open
Медведев и Кирьос сыграют в четвертом раунде US Open
Первая ракетка мира Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос (25-я ракетка мира) сыграют в четвертом раунде US Open в воскресенье, 4 сентября.
Начало матча — ориентировочно в 02:00 понедельника, 5 сентября, по московскому времени.
В России матч можно будет посмотреть на сайте eurosportplayer после регистрации и оплаты подписки.
26-летний Медведев в первых трех кругах Открытого чемпионата США не проиграл ни одного сета, 27-летний Кирьос — только один.
Счет личных встреч между россиянином и австралийцем — 3-1 в пользу Кирьоса.
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