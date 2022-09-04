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4 сентября, 21:00

Медведев — Кирьос: где и во сколько смотреть матч четвертого раунда US Open

Медведев и Кирьос сыграют в четвертом раунде US Open
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос (25-я ракетка мира) сыграют в четвертом раунде US Open в воскресенье, 4 сентября.

Начало матча — ориентировочно в 02:00 понедельника, 5 сентября, по московскому времени.

В России матч можно будет посмотреть на сайте eurosportplayer после регистрации и оплаты подписки.

26-летний Медведев в первых трех кругах Открытого чемпионата США не проиграл ни одного сета, 27-летний Кирьос — только один.

Счет личных встреч между россиянином и австралийцем — 3-1 в пользу Кирьоса.

Даниил Медведев
Ник Кирьос
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