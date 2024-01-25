Чжэн Циньвэнь победила Ястремскую и сыграет с Соболенко в финале Australian Open
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла украинку Даяну Ястремскую в полуфинале Australian Open — 6:4, 6:4.
Встреча длилась 1 час 43 минуты. Циньвэнь четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. В активе Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и два релизованных брейк-пойнта из десяти.
В финале Циньвэнь сыграет с действующей победительницей турнира Ариной Соболенко.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:4, 6:4
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