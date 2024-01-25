Чжэн Циньвэнь победила Ястремскую и сыграет с Соболенко в финале Australian Open

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла украинку Даяну Ястремскую в полуфинале Australian Open — 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час 43 минуты. Циньвэнь четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. В активе Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и два релизованных брейк-пойнта из десяти.

В финале Циньвэнь сыграет с действующей победительницей турнира Ариной Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:4, 6:4