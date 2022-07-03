Циципас подписал пост о вылете с Уимблдона словами из татуировки Кириоса

Греческий теннисист Стефанос Циципас выложил пост в своих социальных сетях после вылета с Уимблдона-2022 от австралийца Ника Кирьоса.

Циципас выложил восемь фотографий с матча третьего круга и подписал: «Дайте человеку маску, и он проявит настоящего себя».

Эту фразу Кирьос недавно набил на левой ноге.

Вчера, 2 июля, Циципас уступил Кирьосу со счетом 7/6(2), 4/6, 3/6, 6/7(7) в третьем круге Уимблдона.

В матче с Кирьосом Циципас был оштрафован на один гейм. Проиграв второй сет, гречесткий теннисист выбил мяч на трибуны. Кирьос потребовал, чтобы судья его дисквалифицировал.

В следующем круге Уимблдона Кирьос сыграет с Брэндоном Накашимой из США.