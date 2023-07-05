Циципас обыграл Тима и вышел во второй круг Уимблдона
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в первом круге Уимблдона — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).
Игра продолжалась 3 часа 57 минут.
Во втором круге Циципас сыграет с Энди Марреем (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Доминик Тим (Австрия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)
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