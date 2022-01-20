Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы Джоковича

Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы первой ракетки мира Новака Джоковича.

Виза Джоковича была аннулирована решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука. В заключении суда по делу подтверждается, что Хоук имел право аннулировать визу в случае, если нахождение человека на территории Австралии может привести к угрозе здоровью и безопасности австралийского общества. Министр принял свое решение на основании того, что Джокович представляет угрозу общественному здоровью и порядку из-за того, что выступает против вакцинации.

Трое судей, рассматривавших дело Джоковича, сошлись во мнении насчет того, что теннисист не является сторонником вакцинации. В заключении отмечается, что нахождение серба в Австралии могло привести к росту антивакцинационных настроений в стране и беспорядкам среди населения.

5 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от коронавируса. Серба поместили в отель для лиц, ожидающих депортации, но через четыре дня выпустили и позволили тренироваться после решения Федерального суда об отмене аннулирования визы.

14 января в отношении Джоковича снова выписали предписание о депортации, ссылаясь на то, что нахождение теннисиста в стране угрожает массовыми волнениями. Попытки теннисиста оспорить это решение в Федеральном суде на этот раз успехом не увенчались, он покинул Австралию и не смог принять участия в Australian Open.