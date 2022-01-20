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Сегодня, 10:13

Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы Джоковича

Иван Торопцев
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы первой ракетки мира Новака Джоковича.

Виза Джоковича была аннулирована решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука. В заключении суда по делу подтверждается, что Хоук имел право аннулировать визу в случае, если нахождение человека на территории Австралии может привести к угрозе здоровью и безопасности австралийского общества. Министр принял свое решение на основании того, что Джокович представляет угрозу общественному здоровью и порядку из-за того, что выступает против вакцинации.

Трое судей, рассматривавших дело Джоковича, сошлись во мнении насчет того, что теннисист не является сторонником вакцинации. В заключении отмечается, что нахождение серба в Австралии могло привести к росту антивакцинационных настроений в стране и беспорядкам среди населения.

5 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от коронавируса. Серба поместили в отель для лиц, ожидающих депортации, но через четыре дня выпустили и позволили тренироваться после решения Федерального суда об отмене аннулирования визы.

14 января в отношении Джоковича снова выписали предписание о депортации, ссылаясь на то, что нахождение теннисиста в стране угрожает массовыми волнениями. Попытки теннисиста оспорить это решение в Федеральном суде на этот раз успехом не увенчались, он покинул Австралию и не смог принять участия в Australian Open.

Источник: https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0003
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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