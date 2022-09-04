Чесноков заявил, что Медведев будет готов к сюрпризам Кирьоса на US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от игры россиянина Даниила Медведева против австралийца Кирьоса на турнире US Open в Нью-Йорке.

«Кирьос был в этом году в финале Уимблдона, за свою карьеру он обыгрывал всех сильнейших игроков, в том числе Джоковича и Надаля. У него все есть — и сильная подача первая, и неожиданная вторая подача, и с лета он хорошо играет, и своим поведением может вывести любого из равновесия. Медведеву будет сложно, но он свежий, поэтому, думаю, будет готов ко всем сюрпризам от Кирьоса». — цитирует ТАСС Чеснокова.

В третьем круге турнира US Open 26-летний Медведев в трех сетах обыграл китайца У Ибина со счетом 6:4, 6:2, 6:2.

В 1/8 финала US Open — 2022 Медведев сыграет с австралийским теннисистом Ником Кирьосом. Теннисисты встретятся третий раз в сезоне.