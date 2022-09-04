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4 сентября, 12:04

Тарпищев: «По мощи своей игры Рублев несколько превосходит Норри»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча Андрея Рублева против Кэмерона Норри из Великобритании на US Open.

«Сложно сказать, успеет ли Андрей восстановиться после матча с Шаповаловым. У него есть день в запасе. Конечно, плохо, что прошло два 5-ти сетовых матча. Нервная система тоже утомляется от таких игр. Интенсивность игры с Шаповаловым была большой. Андрей набрал форму. В матче против Норри все будет зависеть от внимания. Когда устаешь, перестаешь попадать центром ракетки. Главное, чтобы восстановилась нервная система и не было брака в игре. Норри играет хорошо, держит мяч в игре. Но по мощи своей игры Андрей несколько его превосходит. Если будет свежим, то есть шансы одержать победу», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Рублев в третьем круге US Open одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)).

Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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