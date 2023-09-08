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Сегодня, 18:58

Чесноков считает, что Звонарева показывает хорошую игру в парном разряде на US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд показывают хорошую игру в женском парном разряде на US Open и могут выйти в финал соревнований.

«У Звонаревой с Зигемунд сыгранная пара, они показывают хорошую игру на US Open. У них был отличный матч в четвертьфинале, так что им по силам пройти еще дальше. Хочу отметить, что Звонарева, которой вчера исполнилось 39 лет, до сих пор здорово играет, показывает отличные результаты в парных турнирах и получает удовольствие от тенниса», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В полуфинале турнира Звонарева и Зигемунд сыграют против пары Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия). Матч пройдет 8 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/18687097
Теннис
Андрей Чесноков
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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