Чесноков считает, что Рублеву будет очень сложно обыграть Юбэнкса на Australian Open

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что российскому теннисисту Андрею Рублеву будет тяжело обыграть американца Кристофера Юбэнкса во втором круге Australian Open.

«Рублеву будет очень сложно выиграть, Юбэнкс обладает пушечной подачей и настоящей колотушкой справа, Андрею нужно будет очень хорошо принимать. У него есть хороший прием, но все время принимать подачу за 200 километров в час будет очень непросто. Юбэнкс будет брать инициативу в свои руки, так же, как и Андрей, и здесь будет важно сделать брейк первому. Я не знаю, кто выиграет, но просто не будет никому», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Рублев в первом круге Australian Open победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)).

В первом круге Юбенкс обыграл японца Таро Даниэля в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:3.

Матч Рублев — Юбэнкс пройдет 17 января.