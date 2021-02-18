Осака совершила три двойные ошибки в решающем гейме в полуфинале Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака 18 февраля во время полуфинала Australian Open против Серены Уильямс в восьмом гейме второго сета совершила три двойные ошибки и отдала подачу сопернице.

Счет на тот момент был 4:3 в пользу 23-летней теннисистки, первый сет Осака выиграла со счетом 6:3.

Во втором полуфинале турнира встретятся Каролина Мухова (Чехия) и Дженнифер Брэди (США).