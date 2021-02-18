Осака совершила три двойные ошибки в решающем гейме в полуфинале Australian Open
07:25
Японская теннисистка Наоми Осака 18 февраля во время полуфинала Australian Open против Серены Уильямс в восьмом гейме второго сета совершила три двойные ошибки и отдала подачу сопернице.
Счет на тот момент был 4:3 в пользу 23-летней теннисистки, первый сет Осака выиграла со счетом 6:3.
Во втором полуфинале турнира встретятся Каролина Мухова (Чехия) и Дженнифер Брэди (США).
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