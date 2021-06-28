Чакветадзе оценила шансы российских теннисистов на Уимблдоне

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказала мнение о предстоящем старте Уимблдона.

«Медведев в первом матче будет более сконцентрированный, потому что две недели назад проиграл. Соперник у него непростой, с хорошей подачей. Но у Даниила игра интеллектуальнее. Я уверена, что он соберется и пройдет дальше. Хотелось бы видеть его в финале, но давайте не забегать вперед. Все возможно, учитывая его предыдущие игры. Сейчас у него задача пройти Штруффа.

Рублев в последнее время не просто так психует. У него не идет игра, а он не самый спокойный человек. Когда он был на пике формы, мы не замечали всех нервов. Казалось, что Андрей повзрослел и стал мудрее. Я думаю, что с командой будет сделана работа над ошибками и все будет хорошо. У него на первом месте теннисная форма. Сейчас он ее находит, поэтому может выступить лучше, чем в предыдущем турнире», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Чакветадзе поделилась ожиданиями от выступления Анастасии Павлюченковой.

«Анастасии должно подходить это покрытие, с учетом что она играет в активный теннис. После «Ролан Гаррос» она должна быть на подъеме. Неприятно, что проиграла. Но она получила опыт, который поможет ей на этом турнире. У Насти атакующая игра, которая подойдет под покрытие», — добавила Чакветадзе.

Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля.