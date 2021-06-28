Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от выступлений российских теннисистов на Уимблдоне.

«О Павлюченковой и ее возможном пути к финалу можно будет говорить, когда она пройдет первые два-три круга. У нее были некие проблемы с игрой на травяном корте, хотя по стилю игры ей должно было быть удобно. Она хорошо играет в любой части корта, отлично играет слета, имеет хорошую подачу. Павлюченкова давно находится в теннисе, но ее опыт выступлений показывает, что есть что-то, что у нее не получается», — сказала Дмитриева «СЭ».

Дмитриева также сказала, что Даниилу Медведеву нужно в первую очередь обыграть Ян-Леннарда Штруффа, так как он очень опасный соперник.

«Завтрашний матч — решающий для Даниила на первом этапе. Если удастся, то это будет говорить о том, что он сделал выводы после их последней игры две недели назад. У Штруффа, видимо, психология середняка. С теми, кто его сильнее, он не волнуется, а с себе равными он нервничает и выступает хуже. Поэтому с Медведевым ему будет удобно играть.

Что касается психологии Андрея Рублева, то я считаю, что он переиграл в начале сезона. Он совершил весьма феноменальный рывок и приблизился к сильным игрокам. Мне кажется, если на траве он найдет свой теннис, а у него есть много неиспользованных технических возможностей, то все получится. Травяной корт требует вариативности. Если он все сумеет аккумулировать и адаптируется к новому состоянию, то это поможет ему продвинутся вперед», — добавила Дмитриева.

Турнир стартует в Лондоне 28 июня и продолжится до 11 июля.