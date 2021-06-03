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Федерер обыграл Чилича и вышел в третий раунд Roland Garros

19:43
Роджер Федерер. Фото Roland Garros.
Роджер Федерер. Фото Roland Garros.
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил хорвата Марина Чилича (6:2, 2:6, 7:6, 6:2) в матче второго раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 38 минут.

Следующим соперником швейцарца станет немецкий теннисист Доминик Кепфер.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 8) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:2, 2:6, 7:6, 6:2

Марко Чеккинато (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — 6:4, 6:1, 3:6, 6:1

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