Федерер обыграл Чилича и вышел в третий раунд Roland Garros
19:43
Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил хорвата Марина Чилича (6:2, 2:6, 7:6, 6:2) в матче второго раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 38 минут.
Следующим соперником швейцарца станет немецкий теннисист Доминик Кепфер.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 8) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:2, 2:6, 7:6, 6:2
Марко Чеккинато (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — 6:4, 6:1, 3:6, 6:1
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