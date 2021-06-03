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Джокович обыграл уругвайца Куэваса и вышел в третий круг Roland Garros

18:54
Новак Джокович. Фото Twitter
Новак Джокович. Фото Twitter
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Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл уругвайского теннисиста Пабло Куэваса во втором круге турнира Roland Garros (6:3, 6:2, 6:4).

В следующем круге серб сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 6:2, 6:4

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