Джокович обыграл уругвайца Куэваса и вышел в третий круг Roland Garros
18:54
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл уругвайского теннисиста Пабло Куэваса во втором круге турнира Roland Garros (6:3, 6:2, 6:4).
В следующем круге серб сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 6:2, 6:4
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю