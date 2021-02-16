Бывший тренер Карацева раскрыл его секрет: «У него была техническая ошибка на подаче»

Тренер Александр Куприн, на протяжении семи лет работавший с Асланом Карацевым, рассказал «СЭ» как его воспитанник смог попасть в полуфинал Открытого чемпионата Австралии с первой попытки. Карацев дебютировал на турнире «Большого шлема» и сегодня, 16 февраля, обыграл в четвертьфинале Григора Димитрова.



«Во-первых, он повзрослел, стал биться за каждый мяч, фокусироваться на этом. А на таком уровне важна каждая мелочь. Это как на стометровке у бегунов, все решают доли секунды. В теннисе же один безответственно сыгранный мяч может решить исход матча. И Аслан реально этому научился. А уверенности ему придала подача, которая сейчас стабильно летит за 200 км/ч», — сказал тренер.

Также Куприн объяснил, в чем была классическая ошибка россиянина на предыдущих турнирах.

«Последние пять лет, на мой взгляд, у него была техническая ошибка на подаче, слишком большая «петля», — считает Куприн. — И скорость мяча не превышала 180 км/ч, что для мужского тенниса недостаточно. Аслан всегда хорошо брейковал, и сейчас на Australian Open делает это изумительно. Но если не держишь свою подачу, уверенности никогда не будет. Психологическое состояние напрямую зависит от качества выполняемых ударов. Как только подача улучшилась, Карацеву стало гораздо легче играть. Раньше он почти все матчи играл в три сета, а теперь много побед в двух. А в Австралии легко побеждал в трех партиях при пятисетовом формате. А проблемы возникали, как раз когда подача не летела».

(Антон Бабошин)

Полностью интервью Александра Куприна читайте скоро на сайте «СЭ»