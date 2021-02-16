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Карацев: «Моей задачей было войти в топ-100 в 2020 году, этого не случилось»

13:01
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Российский теннисист Аслан Карацев после выхода в полуфинал Australian Open рассказал, какие задачи ставил перед началом сезона.

«Четыре месяца назад я был где-то 116-м, моей задачей было войти в топ-100 по итогам 2020 года, и этого не случилось. Я решил начать сначала, и задачей было войти в топ-100», — сказал Карацев на пресс-конференции.

Карацев в четвертьфинале турнира обыграл Григора Димитрова и на данный момент поднялся со 111-го места в рейтинге ATP на 42-е.

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