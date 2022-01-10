Бруксби из-за коронавируса пропустит дебютный Аustralian Open
05:13
Американский теннисист Дженсон Бруксби сдал положительный тест на коронавирус. Вместе с ним заразился его тренер.
«Всем привет. Надеюсь, у всех все хорошо. К сожалению, мне пришлось сняться с Australian Open. Я должен был вылетать на турнир завтра, но мы с тренером сдали положительные тесты на коронавирус. Обидно пропускать такой турнир, но многим приходится еще хуже, так что я не могу жаловаться. С нетерпением жду своего дебюта на АО в следующем году! Берегите себя», — написал Бруксби в Instagram.
21-летний американец занимает 56-ю строчку в мировом рейтинге. На US Open-2021 Бруксби дошел до 1/8 финала, где уступил Новаку Джоковичу в четырех сетах.
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