Бруксби из-за коронавируса пропустит дебютный Аustralian Open

Американский теннисист Дженсон Бруксби сдал положительный тест на коронавирус. Вместе с ним заразился его тренер.

«Всем привет. Надеюсь, у всех все хорошо. К сожалению, мне пришлось сняться с Australian Open. Я должен был вылетать на турнир завтра, но мы с тренером сдали положительные тесты на коронавирус. Обидно пропускать такой турнир, но многим приходится еще хуже, так что я не могу жаловаться. С нетерпением жду своего дебюта на АО в следующем году! Берегите себя», — написал Бруксби в Instagram.

21-летний американец занимает 56-ю строчку в мировом рейтинге. На US Open-2021 Бруксби дошел до 1/8 финала, где уступил Новаку Джоковичу в четырех сетах.