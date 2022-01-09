МВД Австралии может снова аннулировать визу Джоковича

МВД Австралии перед слушанием дела об аннулировании визы Новака Джоковича ответило на его апелляцию, сообщает Daily Mail.

Министерство заявило, что имеет полномочия снова признать визу сербского теннисиста недействительной, даже если он выиграет дело в суде. В таком случае он будет задержан повторно.

В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.